No der bluddeger Gewalt an der Gazasträif huet den UNO-Mënscherechtsconseil fir e Freideg eng Spezialsëtzung aberuff.

Et soll dee Moment ëm déi ëmmer méi schlëmm humanitär Situatioun an de besat Palestinenserterritoire, dorënner an Ost-Jerusalem goen, sou e Spriecher vum Gremium en Dënschdeg zu Genève. Des Sëtzung wier vun de Palestinenser an de Vereenegten Arabeschen Emiraten ugefrot ginn.



Während den Affrontementer tëscht Palestinenser an der israelescher Arméi un der Grenz vun der Gazasträif fir an Israel koumen e Méindeg bal 60 Palestinenser ëm d'Liewen. Iwwer 2.400 Mënsche goufe blesséiert.



D'Protester waren aus Roserei iwwert den Transfert vun der amerikanescher Ambassade vun Tel Aviv op Jerusalem ausgebrach. D'Reaktioun vun der israelescher Arméi huet international fir hefteg Kritik gesuergt.