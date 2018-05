Knapp 12 Millioune Mënschen, an domat bal duebel sou vill wéi 2016, goufe wéinst arméierte Konflikter zu Flüchtlingen am eegene Land.

Dat geet aus engem Rapport vum Observatiounszenter fir Flüchtlingen zu Genf an dem Norwegesche Flüchtlingsconseil ervir.

Et handelt sech ëm den héchsten Taux zanter engem Joerzéngt.

D'Auteure vum Rapport schwätze vu katastrophale Statistiken. Déi meescht Leit goufen a Syrien, der Demokratescher Republik Kongo an am Irak verdriwwen. Iwwert d'Halschent vun de Betraffene koum deemno aus deenen dräi Länner.

Weltwäit ass d'Zuel vu Leit, déi am eegene Land an d'Flucht gedriwwe goufen, op bal 40 Millioune geklommen. Knapp 19 Milliounen hunn der Etüd no zejoert eleng duerch Naturkatastrophen hiert Doheem verluer; déi meescht a China, op de Philippinnen, op Kuba an an den USA.