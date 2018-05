Den isrealesche Premierminister Benjamin Netanyahu (lénks) am Dialog mam President vum Guatemala Jimmy Morales. © AFP

No den USA huet och Guatemala um Mëttwoch seng Ambassade zu Jerusalem opgemaach. De President nennt et „ eng couragéiert Decisioun“. Dat latäinamerikanescht Land mécht et deemno dem Donald Trump an den Amerikaner no.

D'nächst Woch weit och de Paraguay seng Botschaft zu Jerusalem an.

Bei Konfrontatiounen an der Gazasträif war et jo e Méindeg zu 60 Doudege komm an iwwer 2.400 Mënsche goufe blesséiert.