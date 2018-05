Suite aux violences inacceptables commises récemment dans la bande de Gaza, le chef de la diplomatie luxembourgeoise Jean Asselborn a décidé de convoquer l’ambassadrice d’Israël au ministère des Affaires étrangères et européennes à Luxembourg.



Le ministère des Affaires étrangères et européennes souhaite évoquer à cette occasion l’usage disproportionné de la force contre des civils palestiniens dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 50 morts et des centaines de blessés dans la seule journée du 14 mai 2018, et les propos publics tenus à cet égard par l’ambassadrice d’Israël.



Le Luxembourg condamne fortement l’usage disproportionné de la force contre des civils et demande une enquête internationale indépendante. Tout doit être fait pour éviter de nouveaux actes de violence.



Le ministre Asselborn se joint aux appels de la communauté internationale, notamment à l’appel du secrétaire général des Nations Unies, pour que les acteurs sur le terrain et les responsables dans la région fassent preuve de calme et de retenue afin d'éviter une nouvelle éruption de violence et toute autre action qui ne ferait qu’éloigner la perspective d’une paix juste et durable au Proche-Orient.