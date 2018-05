Hinne gëtt Kierperverletzung a Vandalismus virgehäit. Elo soll d'Populatioun der Police bei der Sich no den Täter hëllefen.

Nom G-20-Sommet am Juli zejoert zu Hamburg, wou et zu uergen Affrontementer komm tëscht Globaliséierungsgéigner an de Sécherheets-Autoritéiten, huet d‘Police vun Hamburg um Mëttwoch wieder 110 Fotoe vu presuméierte Casseuren online gesat.

Hinne géifen direkt verschidde Strofdote virgehäit ginn, ënnert anerem och schwéier Kierperverletzung, a muttwëllege Vandalismus. D’Populatioun gëtt elo ëm hir Mathëllef gefrot, fir déi Leit ze identifizéieren.

Am Dezember zejoert waren schonn emol ronn 100 Leit an deem Zesummenhang gesicht ginn. Deemools konnt ronn en Drëttel vu de Gesichten identifizéiert ginn.