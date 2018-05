D'Ausseminister vun de Memberlänner sollen, op Demande vu Saudi-Arabien, eng Reaktioun op dee wéi et heescht "illegalen Transfert" vun der amerikanescher Ambassade op Jerusalem an di "israelesch Aggressioun géintiwwer dem palestinensesche Vollek", ausschaffen.



D'Inauguratioun vun der US Ambassade hat e Méindeg zu bluddegen Affrontementer tëscht Palestinenser an der israelescher Arméi gefouert. Dosende vun Demonstrante koumen ëm d'Liewen, 2.500 Mënsche goufe blesséiert.