Donieft gouf eng Persoun méi liicht verwonnt. Bei de Blesséierte soll et sech ëm e Pompjeeë an en Automobilist handelen.



An der Stad Viersen goufen eng 40 bis 50 Diech vun Haiser ofgedeckt a Beem sinn ëmgefall. Et war e reegelrechten Tornado, deen e Mëttwoch den Owend géint 18 Auer iwwert d'Géigend gezunn ass, wéi och a Videoen ze gesinn ass. Wéi et heescht, hätt et ongeféier 10 bis 15 Minutte gedauert. Wéi de Meteorolog Jörg Kachelmann op senger Internetsäit schreift, goufen dëst Joer an Däitschland schonn op d'mannst 6 Tornadoen registréiert.