Déi geféierlech Infektiounskrankheet gouf elo och fir d’éischte Kéier an enger staark bewunnter Regioun vum zentral-afrikanesche Land diagnostizéiert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

An der Millioune-Stad Mbandaka am Nordweste vun der Demokratescher Republik Kongo ass ee Fall vun Ebola gemellt ginn. Et wier eng Situatioun, déi eis vill Suerge mécht, sot d’Weltgesodheetsorganisatioun, déi de Fall confirméiert huet.

23 Doudeger si schonn aus de läschte Wochen am Kongo ze mellen. 44 Fäll gi momentan behandelt. Alles Krankheets-Fäll awer aus ländleche Regiounen, wou net vill Leit beienee wunnen.



D'WHO wëllt dës Woch nach mat enger Impfcampagne am Kongo ufänken.