Op en neits ass mat Retarden an Annulatiounen ze rechnen.No Donnéeë vun der franséischer Bunn fält an der Moyenne all zweeten TGV aus an et fueren nëmmen 2 vu 5 Regionalzich. Domat geet de Streik, deen Uganks Abrëll ugefaangen hat, schonn an déi 10. Ronn. D'Gewerkschafte wëllen nach bis Enn Juni hir Streikaktioun duerchzéien. De Protest riicht sech géint d'Reformpläng vum President Emmanuel Macron, deen d'Bunn fir d'Konkurrenz wëll opmaachen.