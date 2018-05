Den amerikanesche President ass e weidere Schrëtt op Nordkorea duer gaangen. Den Donald Trump huet der nordkoreanescher Regierung gréisser Garantië versprach, sollt et zu enger Zesummenaarbecht kommen. De Staatschef Kim Jong Un kéint mat enger gewësser Protektioun rechnen, wann hie sech op de geplangte Sommet am Juni aléisst an en Accord mat den USA ofschléisst, sou den US President zu Washington.



Am selwechten Otemzuch huet den Donald Trump eng verstoppte Menace Direktioun Nordkorea lancéiert. Sollt d'Regierung net bereet sinn en Deal mat den USA anzegoen, géif se wahrscheinlech sou endegen wéi de libeschen Diktator Gaddhafi. Dëse war 2011 an enger Revolutioun entmuecht an ëmbruecht ginn.



Nordkorea hat virun e puer Deeg domat gedreet, dee fir den 12. Juni geplangte Sommet vum Kim Jong Un an dem Donald Trump platzen ze loossen.