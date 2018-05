En Donneschdeg an de fréie Moiesstonnen koum et an der Belsch bei Namur zu enger Course-Poursuite tëscht enger Camionnette an der belscher Police.

Déi wollt, datt d’Gefier stallhält an huet versicht et ze blockéieren. Ma de Chauffeur vun der Camionnette huet d’Signaler ignoréiert an ass op d’Beamten zougerannt, sou datt d’Police geschoss huet.An der Camionnette waren 30 kurdesch Flüchtlinge verstoppt. Ee klengt Meedchen vun 2 Joer war drënner, dat ass méi spéit am Spidol gestuerwen. Ufanks war net sécher duerch wat d’Kand ëmkoum. D’Police huet en Donneschdeg den Owend awer nach emol betount, datt den Doud net op d’Schëss vun de Beamten zeréckzeféiere wier.E Spriecher vum Parquet huet zwou Piste fir den Doud genannt. Entweder d’Kand wier krank gewiescht, oder duerch de Fuerstil vum Chauffeur an der Camionnette blesséiert ginn.