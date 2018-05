vun engem Zeien op Facebook gepost

Géint 16 Auer huet een op eemol e ganzt haart Summen héieren an e ganze Schwaarm Beie koum op d'Plaz geflunn. Si waren hirer aler Kinnigin nogeflunn a waren op der Sich no engem neien doheem. Als potentiellen neie Stack hu si sech dunn d'Zelter vun engem Uebsthändler erausgesicht.D'Pompjeeë goufe geruff, ma déi komme just bei Harespelen. Deemno huet e lokalen Imker missen an den Asaz. Deen dierf sech elo iwwert en neit Beievollek freeën.