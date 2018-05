D’USA wieren den Ament am gaangen eng Koalitioun géint déi iranesch Regierung ze preparéieren, heescht et aus dem amerikaneschen Ausseministère.

Mike Pompeo © AFP

Wéi eng Spriecherin aus um Donneschdeg den Owend annoncéiert huet, wéilten d’USA esou vill Länner wéi méiglech regroupéieren, déi mat engem méi realistesche Bléck géifen op den Iran kucken, an och seng Aktivitéite géifen am A behalen. Et wier awer keng Anti-Iran Koalitioun.



Detailer wéilt den Ausseminister Mike Pompeo e Méinde virstellen. D’Spriecherin huet d’Bündnis mat der Koalitioun ënnert den Amerikaner a Syrien verglach, dat do géint den IS am Asaz ass.