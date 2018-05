Déi fréier Protestpartei huet de gemeinsame Programm um Freideg op hirem Internetsite publizéiert. De Parteichef Luigi di Maio huet via Facebook annoncéiert, datt de Programm an alle Punkte verhandelt ass. De Movimento Cinque Stelle huet e presentéiert. Domat kënnt eng Koalitioun tëschent der rietser Lega Nord an der komescher 5-Stäre-Beweegung ëmmer méi no.



De Luigi di Maio huet vun engem "Vertrag fir eng Regierung vum Changement" geschwat, an deem vill Wahlversprieche vu senger Partei ëmgesat solle ginn.



Italien bleift am Euro ma et soll Schluss si mat der Austeritéit. Wéi et heescht, soll den italienesche PIB doduerch ugekierpt ginn andeems déi intern Demande relancéiert gëtt. D'Parteimembere vun der 5-Stäre-Beweegung kënnen elo online iwwert de Koalitiounsaccord ofstëmmen. Den Ament steet nach ëmmer net fest, wien neien italienesche Premier gëtt. Iwwer dës ganz heikel Fro wëllen déi zwou europakritesch Parteien an den nächsten Deeg verhandelen.

Zeitungen an Italien ginn der neier Koalitioun schonn déi interessantsten Nimm: la cosa gialloverde, déi giel-gréng Saach heescht et do oder la cosa penteleghista, also d' 5-legistesch Saach heescht et och. An déi Saach, déi Cause, déi Koalitioun déi hätt elo no villem hin an hir e Regierungskontrakt erschafft. Do sinn an der Lescht ëmmer erëm Punkte genannt ginn, déi eraus geflu sinn – fuori – an aner Punkten, déi op eemol erakomm sinn, also dentro, waren. E Geméchels wat nach wierklech um Enn ass, 58 Säiten, 30 Punkte sinn et an de Weekend iwwer mussen d' Membere vun de "5-Stelle" a vun der Lega elo driwwer ofstëmmen op se mam Accord zefridde sinn.

An ee vun de wichtegste Punkte steet souwisou net am Accord: de Numm vum nächste Premier. Dat versprécht weider "Traktatiounen".

Egal wéi de Stelle-Chef Luigi di Maio huet versprach datt elo eng Well vu Changementer an Italien kënnt an d' Italiener alleguer sollen dorunner participéiere kënnen. Et soll Schluss mat der Austeritéit sinn an et soll eng Croissance-Politik ginn. Zwee Versprieche vun de géigesätzleche Partner stinn och am Accord: an zwar datt d'Steiere solle reduzéiert ginn – fir d' Lega – an datt de sougenannte "revenu de citoynneté" vun 780 Euro de Mount soll agefouert ginn. Wéini dat alles kënnt, steet net dran. An der Aussepolitik soll et "Italy first" heeschen, am Mëttelpunkt soll also Italien stoen. An der Nato well ee bleiwen a gutt Relatioune mat Russland solle soignéiert ginn, well dat e wichtege Geschäftspartner wier. Ee vun de wichtegste Punkten: Italien soll wuel den Euro bäibehalen, et misst awer um europäeschen Niveau nei verhandelt ginn iwwer déi erlaabte Staatsschold an d' Defiziter.

Iwwer de Weekend gëtt also decidéiert, ob de Programm, de "contratto di governo", ugeholl gëtt, dee kritt de President Matarella da virgeluecht mat enger Propose wien Premier soll ginn.

An da muss et nach den Accord vum President ginn.