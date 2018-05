Informatiounen vum "Saarländischer Rundfunk" no, huet e Samschdeg de Mëtteg géint hallwer 3 e Mann zu Fechingen an der Géigend vu Saarbrécken einfach sou ëm sech geschoss an zwee Leit ëmbruecht.



D'Police huet d'Nouvelle confirméiert. Den Hannergrond schéngt e Familljendrama ze sinn.



Et géif och méi Blesséierter ginn, heescht et, ouni weider Detailer den Ament ze nennen. D'Police huet den Täter op der Plaz festgeholl.