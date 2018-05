© Boris HORVAT / AFP

Zu Marseille ass d'Haaptgare Saint-Charles evakuéiert a fir e puer Stonnen, bis 4 Auer gespaart ginn nodeems e verdächtege Mann festgeholl gouf. De Mann hätt sech komesch beholl, heescht et vun der Police.



An der Press heescht et de Mann wier gesi gi wéi e mat Kabelen a sengem Rucksak hantéiert hätt. Et wier och eng verdächteg Flëssegkeet am Rucksak fonnt ginn. D'Demineure goufe fir Iwwerpréiwungen op d'Plaz geruff an d'Police judiciaire mat der Enquête chargéiert. Den Zuchtrafic gouf ënnerbrach an e Sécherheetsperimeter installéiert.



Antëscht leeft awer alles nees normal.