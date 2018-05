© AFP (Archiv)

Eng 43 Joer al Automobilistin wollt, wéi si an d'Stad erafuere wollt, d'Bunn wiesselen, wéi de vill ze séiere Mann vun hanne koum an hir dropgerannt ass. Dobäi huet sech d'Gefier vum Mann, e sportlechen SUV wéi d'Police mellt, iwwerschloen. Mat him am Auto souzen 2 Kanner vun 9 respektiv 11 Joer. Vun hinne gouf kee blesséiert.Erréischt nodeem d'Police mat aneren Zeie geschwat huet, gi si dovunner aus, datt de 35 Joer ale schëllege Chauffeur mat engem aneren Automobilist eng illegal Course gefuer ass. Dëst soll en donkele Sportswon gewiescht sinn, deen och ganz séier hannert dem SUV gefuer ass. Dee Chauffeur ass nom Accident ganz kuerz stoe bliwwen an ass dono weider gefuer.Elo sicht d'Police nach no weideren Zeien, deenen déi 2 Gefierer schonn eventuell virum Accident op der B10 a Richtung Stuttgart opgefall sinn.