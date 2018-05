© AFP (Archiv)

Matten an der aktueller politescher a wirtschaftlecher Kris am Land wielt de Venezuela e Sonndeg en neie President. E si ganz ëmstridde Wahlen. Ma et schéngt zimlech sécher vu vir eran, datt de President-sortant Nicolas Madura op sengem Poste confirméiert gëtt. Eng ganz Rei Regierungsgéigner sëtzen am Prisong, goufe vun de Presidentiellen ausgeschloss oder hu sech an d'Ausland ofgesat.



Déi wichtegst Oppositiounskoalitioun MUD boycottéiert d'Wahlen, well se Wahlbedruch fäert. Eng Rei Länner, wéi d'USA an och d'EU, hu schonn annoncéiert, d'Wahlresultat net unzeerkennen. De Venezuela stécht den Ament an der déifster Kris an der Geschicht vum Land. Den Internationale Währungsfong rechent domadder, datt d'Inflatioun dëst Joer op méi wéi 13.000 Prozent klëmmt an de PIB ëm 15% an d'Gette geet. Millioune Bierger hunn hiert Land dowéinst scho verlooss.