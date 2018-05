Grouss Zoustëmmung an Italien fir eng méiglech Regierungskoalitioun aus der 5-Stäre-Beweegung an der rietspopulistescher Lega. 6 vun 10 Italiener hunn an enger Ëmfro vum Fuerschungsinstitut Demos fir d'Zeitung "la Repubblica" déi europakritesch Koalitioun begréisst.



Nëmmen ee Véierel vu de Befroten huet sech fir Neiwalen ausgeschwat. Béid Parteie loossen e Sonndeg de ganzen Dag nach iwwert de Koalitiounsaccord ofstëmmen. D'Resultat gëtt am Laf vum Owend erwaart. Wa béid Parteien de Feu vert kréien, presentéieren d'5-Stären an d'Lega de Koalitiounsaccord dann e Méindeg dem Staatspresident Sergio Matterella. Da soll och den Numm vum italienesche Premier bekannt ginn.



Frankräich: Italien stellt Gefor fir Stabilitéit an Eurozon duer