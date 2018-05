Dat nodeems hie wéinst dem Kaf vun engem Luxus-Haus hefteg ënner Drock stoung. D'Membere vu Podemos sollen driwwer ofstëmmen, ob hien a seng Fra, déi d'Porte-Parole vu Podemos ass, hir héich Posten an der Partei behale sollen oder net.Si haten en Haus vun 2350 Meter Carré mat enger Schwämm an der Géigend vu Madrid fir 600.000 Euro kaf an hu missten e Prêt vun 540.000 Euro maachen. Als Begrënnung huet et vun der Koppel geheescht, si wéilten hir Kanner eng méiglechst normal Kandheet erméiglechen.Net nëmmen d'politesch Géigner vun der Partei hu sech op d'Nouvelle gestierzt. Och déi eege Parteimemberen hunn d'Decisioun hefteg kritiséiert, well se der Meenung sinn, datt déi zwee Politiker domadder der Glafwierdegkeet vun der Partei a Fro stellen.