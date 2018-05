Bei den Doudegen handelt et sech ëm de Bouf vu 35 Joer an den Eedem vu 37 Joer vum Täter.



Blesséiert goufe seng Fra an ee Meedchen. D'Police geet vun engem Familljendrama aus.



De Mann huet sech ouni Widderstand nach op der Plaz festhuele gelooss. Den Ament vun der Dot waren och Kanner am Haus. Deenen ass näischt geschitt. Si stinn awer natierlech ënner Schock a goufe psychologesch encadréiert.



Den Täter a seng Fra si gescheet, wéi antëscht bekannt gouf. D'Trennung war wuel d'Motiv.



Den Däitsche war op der Familljefeier opgedaucht, op där hien net invitéiert war an huet geschoss.