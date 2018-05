De Recep Tayyip Erdogan, seng Fra Emine Erdogan an de bosnesche President Bakir Izetbegovic bei engem Meeting zu Sarajewo. © AFP (Archiv)

Dofir mécht den tierkesche President Erdogan elo Walkampf an Bosnien Herzegowina. Zéngdausende Supporter aus ganz Europa sinn dowéinst mam Bus op Sarajewo gefuer. Et geet ëm déi virgezunne Parlaments- a Presidentewalen den 24. Juni an der Tierkei.



Iwwer 3 Milliounen tierkesch Staatsbierger wunnen am Ausland a sinn opgefuerdert, scho vum 7. Juni u wielen ze goen. Hir Stëmme kéinten decisiv sinn, well si 5 Prozent vun all de Wieler ausmaachen an et den Ament net esou ausgesäit, wéi wann de President Erdogan eng Majoritéit géing kréien. Déi 5 Oppositiounskandidate kommen zesummen op eng gutt Majoritéit vun de Stëmmen an de Sondagen.

Den Optrëtt vum tierkesche President huet och fir Streit an der bosnescher Regierung gesuergt. Déi eng halen dës Visitt fir strategesch falsch a fäerten, dass doduerch eventuell zukünfteg EU-Bäitrëttesnegociatioune kéinte gestoppt ginn. Déi aner sinn zefridden, d'Tierkei finanzéiert nämlech elo eng nei Autobunn tëscht Sarajewo an Belgrad.