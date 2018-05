Nouvelles fissures après l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï pic.twitter.com/ps1Fgdxth2 — Agence France-Presse (@afpfr) May 21, 2018

Schonn den 3. Mee ass de Vulkan op der Insel ausgebrach an eng 2.000 Leit hu misste virun de Lavastréim flüchten. Experte ginn nach ëmmer net dovunner aus, datt Mënsche beim Ausbroch kéinten ëmkommen, well de Gros vun de Leit wier schonn evakuéiert ginn, dat an engem Beräich vun der Insel, wou net vill Leit liewen.An awer gouf et ëmmer nees Warnungen, d'Leit sollten net an déi Regiounen, déi evakuéiert goufen, zeréckgoen. Hei besteet de Risiko, datt een u Suitte vun den toxesche Gasen, déi austrieden, kéint stierwen.Zwee vun de Lavastréim hunn och an tëscht d'Mier erreecht. Ma op verschiddene Plazen ass ënnert der Hëtzt de Buedem opgerass an d'Lava fléisst an Huelraim. Och si verschidde Stroossen, dorënner den Highway 137, duerch d'Stréim, déi bis zu 6 Meter héich sinn, blockéiert.