"D'Praxis vum Ramadan wier eng Gefor fir eis all", seet déi Dänesch Ministesch fir Immigratioun an Integratioun Inger Stojberg.

© AFP

Dëse Kommentar kënnt matzen am Ramadan vun enger Ministesch, déi fir hir negativ Siicht op d'Immigratioun bekannt ass."Ech wëll en Opruff un all Moslem maachen, datt si sech fir de Ramadan op der Aarbecht fräi huelen, fir esou negativ Konsequenze fir déi ganz dänesch Gesellschaft z'evitéieren", esou d'Stojberg. Och géif si staark a Fro stellen, ob eng reliéis Praxis, déi 1.400 Joer al ass, an d'Dänemark vun 2018 géif passen. Als Beispill huet si e Buschauffer genannt, deen 10 Stonne laang näischt dierf iessen an drénken. Dat wier eng Gefor och fir aner Leit.Dänemark huet ganz streng Gesetzer, wat Immigratioun ugeet. Esou dierf d'Police zanter 2016 och Wäertsaache vu Flüchtlinge saiséieren, allerdéngs réit d'Regierung of, fir Hochzäits- oder Verlobungsréng ofzehuelen. Kritiker hunn dëst d'Gesetz mat de Mesure vun den Nazien am zweete Weltkrich verglach.