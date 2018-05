© afp

E Méindeg gouf do seng Ambassade feierlech ageweit. Während senger Ried huet de President vum Land den Horacio Cartes gemengt, datt dëst een historeschen Dag wier, deen d’Bezéiungen tëscht Israel an dem Paraguay géif stäerken.



Virun enger Woch hate schonn d’USA dëse Schratt gemaach, an domadder eng Well vun der Gewalt ënnert anerem an der Gazasträif provozéiert. Bei Ausernanersetzungen tëscht dem israelesche Militär an de Palestinenser koumen op d'mannst 60 Persounen ëm d’Liewen.