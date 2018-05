D'Taliban hunn e Méindeg an engem Schreiwes mat weideren Attacken an der afghanescher Haaptstad Kabul gedreet.

© afp

Si géifen am Kader vun hirer Summeroffensiv, déi am Abrëll ugefaangen huet, weider Attacke plangen an duerchféieren, dat an enger Stad, wou déi wichtegste Militär- a Geheimdéngschtinfrastrukture vum Feind stéingen. Dofir sollten d’Bierger vu Kabul ewech vun deene Gebailechkeete bleiwen, schreiwen d'Taliban.



Zanter dem Ufank vum Joer sinn d’Taliban fir 3 grouss Attacken an der afghanescher Haaptstad responsabel. Mat de 6 Ugrëff vum Islamesche Staat koumen iwwert 300 Persounen ëm d’Liewen.