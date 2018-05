De Mike Pompeo huet e Méindeg déi nei Strategie géigeniwwer dem Iran presentéiert. © afp

D'USA géifen an Zukunft een enorme finanziellen Drock op d'Land ausüben, deen et esou nach net gouf, huet de Chef-Diplomat während senger Ried gemengt.



Virun zwou Wochen hat den amerikanesche President Donald Trump annoncéiert, aus dem Atomofkommes mam Iran erauszeklammen. E Méindeg huet dofir de Mike Pompeo déi nei Strategie vis-à-vis vum Iran presentéiert.

Esou sollt den Iran sech aus Syrien direkt zeréckzéien, och seng Hëllef fir d’Huthi-Milizen am Yemen an déi fir d’Taliban am Afghanistan op Äis leeën. Den Iran wier ee vun deenen, deen dës Terroristen am meeschte géif finanzéieren, esou de Pompeo. Den Iran dierft ni ee Fräibréif kréien, fir am Noen Osten ze dominéieren. D’USA wéilten dann och d’Protester géint d’Regierung zu Teheran ënnerstëtzen. An et misst een all d’Weeër fir den Iran blockéieren, fir un Atomwaffen ze kommen.



De Pompeo huet am ganzen 12 Konditioune gestallt. Wann déi erfëllt wieren, da kéint een neien Accord mam Iran zustane kommen.