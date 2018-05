D'Roserei sëtzt déif iwwert d'Paien, d'Effektiver an d'Reformen déi amgaang sinn. Et ass déi 3. Streik- a Protestaktioun vun de Fonctionnairen, zanter datt den Emmanuel Macron viru ronn engem Joer an den Elysée geplënnert ass.



All d'Gewerkschaften aus dem ëffentlechen Déngscht hunn dozou opgeruff. Betraff sinn ënnert anerem d'Schoulen, d'Crèchen, d'Fluchhäfen, den Energiesecteur oder nach d'Spideeler. A ganz Frankräich gi sech tëscht 130 an 140 Manifestatiounen erwaart. Zu Paräis geet de Cortège um 14 Auer fort.



Vun 8 Auer u leeft dann och eng weider Streikaktioun op der franséischer Bunn.