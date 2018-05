3 Woche virun der Entrevue tëscht dem amerikanesche President an dem nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un, op déi jo mat Spannung gewaart gëtt, kënnt de President aus Südkorea Moon Jae In um Dënschdeg fir Gespréicher op Washington. Béid Politiker tausche sech notamment iwwert d'Verhältnis mat Pjöngjang aus. D'Entrevue tëscht dem Donald Trump an dem Kim Jong Un ass fir den 12. Juni ugesat. Ze lescht war de Sommet nees a Fro gestallt ginn. Nordkorea hat wéinst den amerikanesche Militärmanöveren a Südkorea domadder gedreet d'Gespréich ofzesoen. Vu Washington heescht et antëscht och, datt de Sommet wuel méi komplizéiert gëtt wéi den US-President sech dat Uganks virgestallt hat.