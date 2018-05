E Méindeg ass e Schëff um Bostalsee heifir am Saarland, aus bis ewell ongekläerte Grënn, ënnergaangen. 15 Persounen hu missten an d'Klinik bruecht ginn.

© RTL-Archiv

Ënnert hinne waren och 6 Kanner.



De Katamaran war einfach gekippt wéi en ugeluecht huet. Alleguerten d'Passagéier an den Equipage sinn an d'Waasser gefall ma konnte gerett ginn. Leit déi ronderëm de Séi waren, sinn an d'Waasser gespronge fir hinnen ze hëllefen.