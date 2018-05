Zu Bréissel ass e Méindeg am Owend d'Läich vun engem neigebuerene Puppelchen an engem Park am Quartier Schaerbeek vun enger Foussgängerin fonnt ginn.

De Parquet war op der Plaz an et gouf eng Enquête opgemaach, fir d'Identitéit vun den Elteren an d'Doudesursaach vum Kand ze klären.

Den éischten Informatiounen no war de Puppelchen eréischt e puer Stonnen, vläicht e puer Deeg al. Genee Detailer muss d'Enquête elo erginn.