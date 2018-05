En Dënschdeg huet den Donald Trump den südkoreanesche President Moon Jae In am wäissen Haus empfaangen. © AFP (Archiv)

Déi ganz Welt waart op dëst Treffen, wann den US-President an de nordkoreanesche Leader sech solle gesinn. Elo huet den Donald Trump awer den Datum vun dësem Treffen a Fro gestallt. "Et ka sinn, datt et den 12. Juni net klappt", huet den amerikanesche President an engem Gespréich mam President vu Südkorea Moon Jae In en Dënschdeg zu Washington gesot. "Wenn et elo net passéiert, passéiert et vläicht méi spéit" gëtt den Donald Trump weider zitéiert.An de leschten Deeg war den Toun tëscht Washington a Pjöngjang nees méi schaarf ginn. An awer huet den Donald Trump ëmmer nees gesot, datt den nordkoreanesch Leader bereet wier, fir op d'Atomwaffeprogramm ze verzichten. "Ech denken, hie mengt et wierklech eescht" huet den US-President sengem südkoreaneschen Homolog gesot.An der lescht hat Nordkorea scho gedréit, fir d'Treffe platzen ze loossen. Grond heifir war, datt et vun den USA just eesäiteg Fuerderunge gouf, dorënner fir d'Atomprogramm ofzesetzen. Washington fuerdert, datt Nordkorea hir Atomwaffen ofbaut, esou, datt se net méi opgebaut kënne ginn. Am Géigenzuch gëtt eng wirtschaftlech Ënnerstëtzung ugebueden.Nordkorea ass international quasi isoléiert a steet no de schwéiere Sanktiounen aus de leschte Joere wirtschaftlech ganz schlecht do.