Internat.: Am meeschte gelies

Luigi Di Maio an Guiseppe Conte

Italienesch Medien hu gemellt, datt de Staatspresident sech mat senger Decisioun nawell méi laang Zäit kéint loossen. Den Guiseppe Conte hat a sengem Liewenslaf uginn, ënnert anerem op der New York Universitéit beschäftegt gewiescht ze sinn. D'Schoul selwer huet dogéint matgedeelt, de Jurist wier weder Student nach Member vun der Fakultéit gewiescht. Hien hätt just d'Erlaabnis gehat, fir an der Bibliothéik ze fuerschen.