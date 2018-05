Hei vir an Däitschland goufen et en Dënschdeg zum Deel schwéier Wiederen, an d'Secouristen haten all Hänn voll ze dinn.

© Archiv-Foto

An der Äifel, am Honsréck an op der Musel huet et massiv gereent, Kellere goufen iwwerschwemmt, de Blëtz huet ageschloen an et sinn zum Deel déck Knëppelsteng gefall, dat schreift de Volksfreund.



Schlëmm betraff war zum Beispill d'Uertschaft Gamlen bei Cochem, do koume Knëppelsteng erof, déi sech bis zu 30cm héich gestapelt hunn an de Stroossen an op den Diech.