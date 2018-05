Zu Bagdad gouf et an der Nuecht op en Donneschdeg e Suicideattentat, dat op d'mannst 4 Mënschen net iwwerlieft hunn.

Poliziste wollten e verdächtege Mann dovunner ofhalen an e Park eranzegoen, wéi dee seng Sprengstoffwest gezünt huet.



Honnerte Leit waren deen Ament op der Plaz fir, wéi dat am Ramadan Usus ass, no Sonnenënnergang zesummen eppes z'iessen.