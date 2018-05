Aenzeien no hätt et haart geknuppt, ier eng Dampwollek ze gesi war. Duerno huet et op der Plaz ugefaange mat brennen.



D'Autoritéiten hunn d'Leit opgeruff ewechzebleiwen, sou laang d'Bomm net ofgekillt ass. Réischt duerno kéint de Sprengmeeschter nämlech kucken, ob et nach eng Gefor gëtt oder net.



E puer dausend Leit hunn d'Nuecht op en Donneschdeg dowéinst missen eng zweet Nuecht éierens aneres schlofen. Och den Trafic op der Strooss, der Bunn an um Fluchhafe war gestéiert.