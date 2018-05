De geplangte Sommet tëscht Donald Trump an Kim Jon Un steet ëmmer méi ënnert engem schlechte Stär.

Nordkorea huet elo d'Rhetorik géintiwwer den USA verschäerft an op en neits domadder gedreet, de Sommet zu Singapur ofzesoen.



Den nordkoreanesche Vize-Ausseminister huet rezent Aussoe vum amerikanesche Vizepresident Mike Pence Zitat "ignorant an domm" genannt. Deen hat de Kim Jong un an engem Interview dës Woch gewarnt, e sollt den Donald Trump net erausfuerderen. U sech sollten déi zwee Staatscheffen sech den 12. Juni zu Singapur fir eng historesch Entrevue gesinn.