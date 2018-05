Betraff ass virun allen den Aktienhandel, dëst an Amerika, Zentraleuropa, Asien, awer och am Noen Osten, a Russland an an der Tierkei. De Plazenofbau wier schonn am Gaang.

D'Aktiegeschäft soll wéi et heescht substantiell ëmgebaut ginn, mat 25% vun de Plazen, déi an deem Beräich ewechfalen. Hei soll an Zukunft méi op elektronesch Solutioune gesat ginn. D'Bank huet zejoert scho fir d'drëtt hannertenee Verloschter gemaach.



D'Deutsche Bank ass och hei zu Lëtzebuerg aktiv.