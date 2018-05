E Bléck op Punggye Ri. © AFP

Fir am Virfeld vum Treffe mam amerikanesche President d'Bereetschaft fir Deseskalatioun ze weisen, soll Nordkorea den Terrain fir den Test vun Atomwaffen zu Punggye Ri gesprengt hunn, dat mellt eng südkoreanesch Noriichtenagence. Virun den Ae vun auslännesche Journalisten hunn d'Nordkoreaner verschidde Sprengsätz gezünt an esou den Tunnel, deen an den Terrain féiert, esou wéi d'Tierm, vun deenen aus d'Tester konnte verfollegt ginn, zerstéiert.Schonn am Virfeld hat Pjöngjang annoncéiert, datt si den Atomtestterrain vu Punggye Ri dës Woch wéilten onbrauchbar maachen.