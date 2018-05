© AFP

Knapp 4 Joer nodeems de Fluch MH17 iwwert der Ostukrain ofgeschoss ginn ass, hunn international Enquêteuren d'Rakéit enger russescher Militärbrigade zougeuerdent. Déi vun Holland geleeten Ermëttlerkommissioun ass zur Konklusioun komm, datt d'Rakéit vum Typ Buk-Telar, mat där de Passagéierfliger vu Malaysia Airlines am Juli 2014 ofgeschoss gouf, vun der 53. Brigade am russesche Kursk komm ass, sou den Ermëttler Wilbert Paulissen zu Utrecht.D'Boeing 777 war de 17. Juli 2014 um Wee vun Amsterdam op Kuala Lumpur ofgeschoss ginn. Vun den 298 Leit, déi u Bord vum Fliger waren, hat keen d'Katastrof iwwerlieft. An der Maschinn souz och eng Famill vu Réiser, déi um Wee an d'Vakanz war.