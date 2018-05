© afp

Am Summer 2015 soll hien de Rack vun enger Fra an d'Luucht gehuewen hunn a gefrot hunn, ob si Ënnerwäsch un hätt. D'Fra huet géigeniwwer der Press gesot, dass de Schauspiller si méintlaang belästegt hätt.An engem Fall aus dem Joer 2013 soll hien um Set vum Film "Die Unfassbaren" géigeniwwer vun zwou Fraen deplacéiert Kommentare geäussert hunn. Dës hu sech doropshin ugegraff gefillt an hu sech net méi wuelgefillt.Am Ganze ginn et 8 Fraen, déi dem Morgan Freeman esou Virwërf maachen. Den 80 Joer ale Schauspiller huet sech zu de Virwërf nach net geäussert.