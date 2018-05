An enger Ëmfro nom Referendum, déi d'iresch Zeitung Irish Times an Optrag ginn hat, ware vun de 4.000 Leit der 68 Prozent fir eng Liberaliséierung an 32 Prozent waren dogéint.



Een offiziellt Resultat läit nach net vir. Sollt de Referendum mat "Jo" ausgoen, wëll déi iresch Regierung Avortemente bis déi 12. Schwangerschaftswoch depenaliséieren.



D'Walbureaue ware vun 8 bis 23 Auer op. Ronn 3,2 Millioune Leit waren opgeruff, fir hir Meenung ze soen.



Historique vum Verbuet

Zanter 1980 sinn an Irland iwwer 170.000 Fraen a Meedercher an d'Ausland gaangen, fir ofzedreiwen. An all Dag gi ronn 9 Frae fir dës Prozedur an England. Well an Irland ass den Avortement per Verfassung verbueden. A wien awer an Irland ofdreift, dee ka mat bis zu 14 Joer Prisong bestrooft ginn. Souguer no enger Vergewaltegung ass et an Irland verbueden, fir ofzedreiwen. Ma dat ka sech e Freideg bei engem Referendum änneren.





Referendum an Irland/Reportage Anne-Sophie Heck



Mir schreiwen d'Joer 1992 an ee 14 Joer alt Meedche gëtt an Irland vergewaltegt an duerno schwanger. D'Geriicht huet an enger éischter Phas den Avortement am Ausland verbueden, obwuel d'Meedche suizidär war. Et koum deemools zu Protester op béide Säite vum Debat an no engem Referendum gouf d'Ofdreiwung am Ausland erlaabt.

Bis iwwer d'Thema Suicide an d'Gefore fir d'Mamm debattéiert gouf, huet et duerno gutt 10 Joer gedauert. 2012 koum et erëm zu engem Skandal, wéi d'indesch Zänndoktesch Savita Halappanavar an der 17. Schwangerschaftswoch no Komplikatioune bei enger Feelgebuert gestuerwen ass. An der Klinik gouf hir eng Ofdreiwung refuséiert, well si net a Liewensgefor gewiescht wier. Nieft medezinesche Virwërf war deemools och dat strengt irescht Ofdreiwungsverbuet an der Kritik. Well et war net genee festgehalen, wéini, datt eng Fra ënner Liewens- oder Suicide-Gefor legal avortéiere kéint. 2013 gouf dat doropshi gesetzlech präziséiert.

Zanterhier hunn d'Vereenten Natiounen ëmmer nees dësen Deel vun der irescher Konstitutioun als "onmënschlech a grausam" kritiséiert. D'Ofdreiwungsverbuet ass fest am déif-kathouleschen Irland verankert. Vum Referendum e Freideg erwaarde sech Experten ee ganz knappt Resultat.



Dat kathoulescht gepräägte Land huet eent vun de strengste Gesetzer an dësem Beräich an der Europäescher Unioun.



Zanter 2013 sinn IVGe just erlaabt, wann d'Liewe vun der Mamm a Gefor ass. Dausenden Irinne sinn all Joer gezwongen, fir en Avortement an d'Ausland ze goen.