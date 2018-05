Bei Ausenanersetzungen am Nicaragua sinn zwee Leit ëm d'Liewe komm, 50 Leit goufe verwonnt.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

D'Regierung an d'Oppositioun ware sech jo bei Gespréicher net eens ginn. Bei dëse goung et ëm d'Presidentiellen, déi eventuell kéinten no vir gezu ginn.



D'Protester riichten sech géint de Staatschef Ortega.