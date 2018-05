© Europol

E Freideg de Muere goufen am ganzen 9 Membere vun engem kriminellen Netzwierk festgeholl, deenen den illegalen Handel an de Verkaf vu geschützten Déieren (Gréisstendeels Sang-Villercher) virgehäit gëtt. Dës Villercher sinn ënnert der Konventioun vu Bern geschützt. Dausende rar a protegéiert Vulle goufen esou an Italien un Restaurante verkaf, fir esou deiert Luxusiessen un de Client ze bréngen. Verschidden italienesch Unitéiten (Carabinieri Corps, Carabinieri Forestry, Commando di Reggio Calabria) hunn a Kalabrien, am Süde vun Italien, de kriminelle Grupp festgeholl. Europol huet déi regional Autoritéiten iwwerdeems mat wichtegen Informatiounen am Virfeld gefiddert.

An de leschte Joren huet den italienesche Grupp e reegelrecht Netzwierk un illegale Keefer a Verkeefer opgebaut, virun allem vir Handel mat Villercher aus dem Norde vun Italien a Malta ze bedreiwen. De "modus operandi" dovunner ass a verschiddene Phasen ofgelaf. Als éischt sichen d'Braconniere Géigenden aus, wou gréisser Zuelen u Villercher ugeholl ginn. Mat Fudder probéiert een dann esou vill wéi méiglech Déieren anzefänken.



© Europol



Eenzel Vulle ginn dann a klenge Käfeger placéiert, fir duerch de Gesang weider Déieren unzelackelen. Dës ginn da mat Netzer agefaangen. Ronn 200-300 Vulle kënnen esou pro Dag agefaange ginn. Allerdéngs si just e puer Zorte profitabel um illegale Marché, de Recht gëtt stierwe gelooss.

Schonn am Joer 2016 goufe wärend Asätz vun der Police ronn 3.800 doudeg Vulle vun de verschiddenste protegéierten Zorte fonnt, 2017 waren et der 300 vun am ganzen 3.000. Et gëtt geschat, dass iwwer 80.000 Vullen illegal verkaaft goufen an doduerch en enorme Schued fir d'Ëmwelt an der Regioun hannerlooss hunn.