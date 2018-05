Ronn 1.500 Flüchtlinge goufen en Donneschden an e Freideg bei Rettungsaktiounen um Mëttelmier opgegraff. Dat huet déi italienesch Garde Côte annoncéiert.

Bei den Asätz wiere Schëffer vun Italien an Däitschland, esou wéi och vun der europäescher Grenzschutzagence Frontex dobäi gewiescht. Elleng e Freideg wiere bei 7 Asätz ronn 1.000 Flüchtlingen aus hirer mësslecher Lag gerett ginn.Der internationaler Organisatioun fir Migratioun no, sinn dëst Joer ëm déi 10.000 Flüchtlingen an Italien registréiert ginn. Dat wiere ronn 80 Prozent manner wéi déi selwecht Zäit zejoert.