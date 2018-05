Internat.: Am meeschte gelies

De Spiegel schreift dat a senger neister Editioun.

Als Grond géif Riad d’Positioun vun Däitschland vis-à-vis vum Iran nennen. Virun allem grouss Entreprisë wéi Siemens oder Bayer si vun der Mesure concernéiert. Déi schaffe nämlech mam Gesondheetsministère a Saudi-Arabien zesummen. Och Daimler ass betraff, well d’Entreprise honnerte Busser an d’Land importéiere sollt.



Ronn 800 däitsch Entreprisen sinn a Saudi-Arabien aktiv. D’Lescht Joer goufen Exporter an Héicht vun 6,6 Milliarden Euro gemaach.