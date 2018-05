"Cattenom. Nein danke." (26.05.2018) An Däitschland si schonn 28 Atomreakteren definitiv ofgeschalt. 7 Atomkraaftwierker sinn nach a Betrib, ma den Trend ass kloer.

Séier war awer kloer: eng Manifestatioun ass dat hei net. Éischter en Info-Stand vun e puer Idealisten. De Fabrizio Barbi kämpft zanter 10 Joer géint Atomenergie. Hie weess, dass een eng Manif bannent 10 Deeg bei der Gemeng Tréier umelle kann. Fir en Informatiounsdag muss een dogéint 3 Méint am Viraus en Datum ufroen. E Samschdeg wollt een d'Leit awer nach kuerzfristeg doriwwer informéieren, wat zu Cattenom leeft. Et hätt een nämlech vu Quellen héieren, dass et do ëmmer nees zu Panne kéim. An de franséischen Atomstroum-Produzent EDF géif iwwer dës Pannen net kommunizéieren, seet de Fabrizio Barbi vum Anti-Atom-Reseau Tréier.

Am Géigesaz zu Fessenheim wëll EDF Cattenom op d'mannst bis 2029 lafe loossen. Fir den Anti-Atom-Reseau eng ''Sauerei''. Ma d'Lobbyaarbecht vun EDF wär a Frankräich ze effikass, de President Macron ze vill frou mat der Industrie. ''Bure'' ass déi aner Uertschaft, déi de Fabrizio Barbi ëmmer nees ernimmt. Tëscht der Meuse an der Haute-Marne gëtt et en ënnerierdesche Laboratoire. Vun 2030 u soll an dëse Gäng Atomoffall vergruewe ginn. Dat wär immens problematesch. Geologesch wär dës Regioun net fir esou eng Deponie gëeegent, betount de Fabrizio Barbi.

E grousse Succès hat den Info-Stand de Samschdeg de Moien net. Et géif midd maachen, gëtt de Fabrizio Barbi zou. Et géif awer och schéin Amenter, zum Beispill den Echange mat de Leit. E Samschdeg géif een zum Beispill mierken, dass vill Leit sech scho vun alternative Stroum-Fournisseure beliwwere loossen. An de Fabrizio Barbi ass sech sécher, dass dat och den Verdéngscht vun Aktivisten ewéi him ass.