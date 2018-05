Am Europa-Park zu Rust ass e Samschdeg den Owend ee Feier ausgebrach, nach ass net gewosst, wéi et zu dësem Feier komm ass.

© twitter/LightCubePics

An engem Video gesäit ee just eng riseg Dampwollek iwwert dem Fräizäitpark.De Brand war am skandinaveschen Themeberäich bei der Attraktioun "Die Piraten von Batavia", dat huet den Europa-Park e Samschdeg den Owend via Twitter kommunizéiert. Et wieren Ekippen op der Plaz, déi probéiere géingen d'Feier ze läschen.Ewéi um Site vu "Baden online" steet, géif et kee Blesséierte ginn. D'Police huet iwwerdeems ee Groussbrand an engem Schapp am skandinavesche Beräich confirméiert. Aktuell leeft och ee Groussasaz vun de Pompjeeën.Den Themeberäich gouf wäitleefeg evakuéiert an d'Rettungsekippe schaffe dorunner, dass d'Feier sech net weider ausbreet.

