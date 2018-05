Den 1. Tour vun de Presidentschaftswalen steet un. Den aktuelle President a Friddensnobelpräislaureat Santos duerf no zwee Mandater net méi untrieden.

Internat.: Am meeschte gelies

Walkabinnen zu Cali

Souwisou louche seng Wäerter nëmme méi bei ënner 20 Prozent.Als Favorit geet den Ivan Duque vun der ultrarietser Partei "Demokrateschen Zentrum" an d'Wahlen.Deen ass géint d'Ofkommes, dat d'Regierung ënnert dem Santos mat der Rebellegrupp Farc virun zwee Joer ënnerschriwwen huet. Hie wëll dësen Accord nees iwwerschaffen, wat nees zu Ausernanersetzungen a Kolumbien féiere kéint.Op der anerer Säit steet de Gustavo Petro aus dem lénke Camp, deen hannert dem Accord steet. Well béid Kandidaten net déi absolut Majoritéit am éischten Tour kréien dierften, gëtt mat engem zweeten Tour de 17. Juni gerechent.