E Sonndeg de Moie géint 5 Auer huet an der Zentral de Reakter Nummer 3 missten erofgefuer ginn, well den Deckel vun der Cuve net dicht war.

Elo soll den Tëschefall analyséiert ginn an d'Material ersat ginn.Wéi et an engem Communiqué vum Operateur um Internet heescht, wier d'Sécherheet vun den Installatiounen a vum Personal garantéiert gewiescht. Et hätt och keng Gefor fir d'Ëmwelt ginn.